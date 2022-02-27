У рамках відповіді уряду Канади міграційний комітет вирішив надати пріоритет заявкам на нові або замінні проїзні документи від громадян Канади, постійних мешканців Канади та їх найближчих членів сімей.

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Громадяни України, які зараз перебувають у Канаді на тимчасовій основі, можуть подати заяву на продовження свого статусу відвідувача, студента чи працівника. З 19 січня 2022 року схвалили за різними програмами майже 2000 заяв громадян України.

Додаткові заходи, які ввела Канада:

Створення сервісного каналу, присвяченого запитам щодо України, який буде доступний для клієнтів у Канаді.

Крім того, клієнти тепер можуть додати згадку "Україна2022" у свою веб-форму IRCC, і їхній запит буде розглядатися як пріоритет.

Термінове оформлення заяв на проїзні документи, включаючи видачу проїзних документів в один бік для членів сімей громадян Канади та постійних мешканців, які не мають діючого паспорта.

Сторінка буде включати інформацію українською мовою для зручності ознайомлення.

Надання пріоритету поновленню дозволів на роботу та навчання для українців, які зараз перебувають у Канаді, щоб вони могли продовжити своє перебування або довше залишатися в Канаді.

Ця політика дозволяє тимчасовим мешканцям, яким пропонують роботу, залишитися в Канаді та почати працювати, поки їх заява розглядається.

Міграційний комітет видасть відкриті дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які перебувають у Канаді і не можуть повернутися в Україну.

Агентство прикордонної служби Канади запровадило адміністративне призупинення виселення (RAD) для громадян України.

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