В минфине Канады назвали правильным решение отдать Германии турбину для "Северного потока"

В министерстве финансов Канады считают, что решение отдать Германии турбину для газопровода "Северный поток" верно. Мол, очень важно, что его поддержали США.

Такое мнение высказала канадский министр финансов Христя Фриланд. Она подчеркнула, что решение отдать отремонтированную турбину было очень тяжелым. Об этом политик сказала журналистам после встречи министров финансов G-20 на Бали.

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Фриланд отметила, что Канада единственная и решительная в вопросе поддержки Украины. Однако само государство, мол, не может оказать Киеву необходимую помощь, поэтому украинские союзники должны быть еще объединены.

По словам чиновницы, правительство Германии поняло, что их способность поддерживать Украину может быть под угрозой из-за трубопровода, которым управляет российская государственная энергетическая компания "газпром". Ведь в прошлом месяце поставку газа сократили на 60%, ссылаясь на проблемы, связанные с турбинами.

Канада передаст Германии турбину для "Северного потока-1": главное

Чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода Северный поток-1, Канада решила передать Германии турбину Siemens. Берлин очень обрадовался этому, а вот в Киеве – возмутились.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны России. В то же время советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставок газа и без этой турбины. Президент Владимир Зеленский отметил, что москва воспримет это исключение из санкций как слабость Запада.

После объявления резонансного решения Канада решила расширить санкции против россии за "нарушение международного мира и безопасности, повлекшее за собой кризис в мире". Так, государство расширило ограничения, уже существующие в нефтяном, газовом и химическом секторах, добавив к ним промышленное производство. В частности, канадским службам запретили приобщаться к производству товаров, производимых этими секторами.

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