Трамп приостановил военную помощь Украине, а США, вероятно, все больше сближаются с Россией. Об этом во вторник, 4 марта, заявил Джастин Трюдо, выступая перед журналистами. Слова политика цитирует Global news, передает 24 Канал.

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Что заявил Трюдо

Премьер-министр обеспокоен тем, что США начали торговую войну против Канады – "своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга".

В то же время они (США – 24 Канал) говорят о положительном сотрудничестве с Россией, об умиротворении Владимира Путина, лживого диктатора-убийцы,

– отметил Трюдо.

Политик считает российского президента "оппонентом Канады", а его нападение на Украину – посягательством на международный порядок, основанный на правилах и основополагающих принципах ООН.

К слову, Трамп обозвал Трюдо "губернатором" и пригрозил повышением пошлин в ответ на предложенные канадским правительством пошлины на американские товары.