Трамп призупинив військову допомогу Україні, а США, ймовірно, дедалі більше зближуються з Росією. Про це у вівторок, 4 березня, заявив Джастін Трюдо, виступаючи перед журналістами. Слова політика цитує Global news, передає 24 Канал.

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Що заявив Трюдо

Прем'єр-міністр стурбований тим, що США розпочали торгівельну війну проти Канади – "свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга".

Водночас вони (США – 24 Канал) говорять про позитивну співпрацю з Росією, про умиротворення Владіміра Путіна, брехливого диктатора-вбивці,

– зазначив Трюдо.

Політик вважає російського президента "опонентом Канади", а його напад на Україну – зазіханням на міжнародний порядок, заснований на правилах та основоположних принципах ООН.

До слова, Трамп обізвав Трюдо "губернатором" і пригрозив підвищенням мит у відповідь на запропоновані канадським урядом мита на американські товари.