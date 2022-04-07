Канада пока не будет высылать российских дипломатов из-за сомнений Трюдо

После зверств оккупантов в Киевской области страны Запада высылают российских дипломатов. Однако Канада пока не будет этого делать.

Премьер-министр Джастин Трюдо сомневается, чтобы выслать их. Политик обеспокоен, что месть со стороны Кремля подорвет работу по сбору информации, проводимой посольством Канады в России.

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Россияне всегда будут подходить "глаз за глаз по этому поводу",

– сказал Трюдо.

Он не уверен, что символический жест отстранения российских дипломатов будет стоить потери канадских дипломатов в Москве.

Запад высылает российских дипломатов

Союзники Канады в ЕС отправили более 200 российских дипломатов после фото российских зверств в Буче. В частности, Литва, Германия, Италия, Франция и т.д.

Десятки других дипломатов и работников посольств были высланы еще в начале войны, 24 февраля.

Кстати, Захарова обвинила западные СМИ в соучастии в преступлениях в Буче: