Заработали на импорте из России: Канада выделяет Киеву 115 миллионов на восстановление энергетики

Последние массированные ракетные обстрелы привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры. Сильно пострадал Киев, но Канада поможет восстановить энергетику столицы за счет поступлений от импорта из стран-агрессоров.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме на ютуб-канале – сообщает 24 канал. По его словам, цивилизованные страны начинают находить пути возмещений для Украины за нанесенный ущерб из-за войны войны.

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Помощь для столицы

Олег Жданов рассказал, что Канада готова отдать Украине 115 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Киева. Эти средства удалось собрать за счет тарифных поступлений, дополнительно наложенных Канадой на импорт из России и Беларуси.

Цивилизованные страны начинают за счет России и Беларуси выделять нам средства для восстановления того, что Россия пытается разрушить в Украине.

– сказал Жданов.

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Военный эксперт отметил, что из-за блэкаутов пока нет ажиотажа на выезд за границу.

Наша Госпогранслужба не отмечает массового выезда наших граждан, то есть волны эмиграции нашего населения нет,

– сообщил Жданов.

Военный эксперт убежден, что украинцы - это та нация, которая умеет находить выход из любой ситуации, а еще сказал, что была большая волна беженцев в первые дни вторжения, однако сейчас такого наплыва нет, а есть только внутренне перемещенные лица.

"Мы приспосабливаемся к жизни в таких условиях, которые у нас есть на сегодняшний день", – подытожил Олег Жданов.

Как Канада помогала Украине