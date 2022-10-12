Канада объявила о пакете помощи Украине на 47 миллионов долларов

Украина получит новый пакет военной помощи Канады. Его сумма составит 47 миллионов долларов.

Канада объявила о новой военной помощи Украине

Пакет помощи будет включать зимнюю одежду и снаряжение, артиллерийские снаряды и коммуникационные технологии. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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В состав нового пакета военной помощи Канады входит преимущественно нелетальное оборудование, а именно 500 тысяч единиц зимней военной одежды, на чем Оттава специализируется.

Мы знаем, что близится зима. И у Канады особый опыт в зимней одежде и бою. И мы передадим эту одежду в ближайшие недели,

– сказала Ананд перед министерской встречей НАТО в Брюсселе.

Также Киеву в рамках нового пакета помощи направят артиллерийские снаряды на сумму 15,2 миллиона долларов. А еще предоставят 2 миллиона долларов на обеспечение спутниковой связи.

Что этому предшествовало Министр обороны Алексей Резников в конце лета обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой срочно предоставить зимнее снаряжение для нужд ВСУ, в частности говорилось и о зимней форме для 200 000 солдат. После этого стало известно, что с зимней военной формой Украине помогут Дания, Литва и ряд других членов Альянса.

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