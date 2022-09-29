Румыния 28 сентября призвала своих граждан, находящихся на территории россии, немедленно уехать. Кроме того, румын попросили избегать поездок в государство-агрессор, если те не очень важны.

Ранее США призвали своих граждан немедленно покинуть россию

МИД настойчиво напоминает и повторяет совет, адресованный гражданам Румынии с февраля этого года, избегать необязательных поездок в россию. А тем, кто временно находится в этой стране, следует рассмотреть возможность скорейшего выезда с ее территории,

– говорится в сообщении.

Также Румыния советует своим гражданам в россии быть внимательными и избегать мест массового скопления людей. Также румын призывали не участвовать в акциях и демонстрациях.

Канада обратилась к своим хоккеистам

Министерство иностранных дел Канады призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран.

Война путина в Украине – это война против свободы, демократии и права украинцев и всех людей определять свое будущее. Как канадцы, мы ценим эти ценности. Спортсмены, решившие играть и ассоциировать себя с россией и белорусью, должны объяснить свое решение общественности,

– заявили в ведомстве.

В КХЛ уже отреагировали на такой призыв канадского правительства. Там отметили, что выезд хоккеистов не является форс-мажором в трудовых отношениях. Поэтому в отношении хоккеистов будут действовать общие правила регламента и компенсации из-за расторгнутого контракта.

Почему страны просят своих граждан уехать из россии

С призывом выехать из россии к своим гражданам обратились уже США, Польша, Болгария, Эстония, Литва и Латвия. Причина, вероятно, в мобилизации, проводимой руководством государства-агрессора. Страны опасаются, что кремль может закрыть границы полностью, а их граждан вообще могут отправить на войну, ведь для россиян законы не имеют никакого значения.

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