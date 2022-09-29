Румунія 28 вересня закликала своїх громадян, які перебувають на території росії, негайно виїхати. Крім того, румунів попросили уникати поїздок у державу-агресорку, якщо ті не є дуже важливими.

Раніше США закликали своїх громадян негайно покинути росію

МЗС наполегливо нагадує та повторює пораду, адресовану громадянам Румунії з лютого цього року, уникати необов'язкових поїздок до росії. А тим, хто тимчасово перебуває в цій країні, варто розглянути можливість якнайшвидшого виїзду з її території,

– мовиться у повідомленні.

Також Румунія радить своїм громадянам у росії бути уважними й уникати місць масового скупчення людей. Також румунів закликали не брати участь в акціях та демонстраціях.

Канада звернулася до своїх хокеїстів

Міністерство закордонних справ Канади закликало канадських хокеїстів, які виступають у російських та білоруських клубах Континентальної хокейної ліги, покинути територію цих країн.

Війна путіна в Україні – це війна проти свободи, демократії та права українців та всіх людей визначати своє майбутнє. Як канадці, ми цінуємо ці цінності. Спортсмени, які вирішили грати та асоціювати себе з росією та білоруссю, мають пояснити своє рішення громадськості,

– заявили у відомстві.

У КХЛ вже відреагували на такий заклик канадського уряду. Там зазначили, що виїзд хокеїстів не є форс-мажором у трудових відносинах. Тому щодо хокеїстів діятимуть загальні правила регламенту та компенсації через розірваний контракт.

Чому країни просять своїх громадян виїхати з росії

З закликом виїхати з росії до своїх громадян звернулися вже США, Польща, Болгарія, Естонія, Литва та Латвія. Причина, ймовірно, у мобілізації, яку проводить керівництво держави-агресорки. Країни побоюються, що кремль може закрити кордони повністю, а їхніх громадян взагалі можуть відправити на війну, адже для росіян закони не мають жодного значення.

До теми – росія встановила військкомат біля кордону з Фінляндією: відео