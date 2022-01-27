Канада продлила военную миссию UNIFIER в Украине и пообещала нелетальное оружие

Операция UNIFIER в Украине продлена на 3 года. Более того, в нашу страну прибудут в ближайшие дни дополнительно 60 канадских военных.

Премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо в среду, 26 января, официально объявил об этом. И пообещал предоставить Украине нелетальное оружие и помогать в противостоянии кибератакам.

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Канада решила увеличить военную помощь Украине

В Канаде 26 января прошло заседание кабинета министров. После этого к журналистам вышел глава правительства Джастин Трюдо и другие министры. Они сообщили, что:

Миссия UNIFIER в Украине (в рамках которой канадские военные передают опыт бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии) должна была закончиться в марте 2022 года, но этого не произойдет. Миссию официально продлили на 3 года.

в Украине (в рамках которой канадские военные передают опыт бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии) должна была закончиться в марте 2022 года, но этого не произойдет. Миссию официально на 3 года. К постоянному количеству в 200 военнослужащих из Канады прибавят еще 60. Более того, в правительстве еще подумают, не увеличить ли в общей сложности их до 400 – то есть вдвое.

Самый большой вклад, который Канада сейчас может дать Украине – это люди. Наши воины подготовили более 30 тысяч украинских бойцов. Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии,

– сказала глава минобороны Канады Анита Ананд.

канадское правительство также решило отправить в Украину нелетальное оружие, пообещало оказывать разведывательную информацию и поддержку в борьбе с кибератаками.

Все это – на фоне угрозы нового российского вторжения.

Вместе с этим:

21 января Владимир Зеленский заявил, что Канада приняла решение предоставить Украине финансовую помощь в 120 миллионов долларов.

23 января СМИ сообщили, что на фоне угрозы вторжения России Канада рассматривает возможность предоставления Украине новой партии вооружения для отрядов терробороны.

В то же время Канада приступила к эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Такие меры, однако, назвали временными.

Неделю назад: СМИ заявили, что Канада направила в Украину отдельный отряд спецназовцев