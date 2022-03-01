Канада просит Уголовный суд в Гааге ускорить расследование преступлений России

Глава МИД Канады Мелани Джоли сообщила, что Оттава настаивает на расследовании преступлений России в Украине. Канада планирует подать собственное обращение в суд.

Об этом министер заявила после того, как большинство дипломатов вышли из зала Генассамблеи ООН во время выступления Сергея Лаврова.

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Международный суд уже принялся за это дело

Ранее прокурор МКС КаримХан обнародовал заявление, в котором заявил, что, решив начать расследование. По мнению Хана, есть основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечества.