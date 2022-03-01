Про це міністерка заявила після того, як більшість дипломатів вийшли з зали Генасамблеї ООН під час виступу Сергія Лаврова.
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Раніше прокурор МКС Карім Хан оприлюднив заяву, в якій заявив, що вирішив почати розслідування. На думку Хана є підстави вважати, що в Україні були скоєні воєнні злочини та злочини проти людства.
Звернення Канади лише прискорить процес розгляду, оскільки Україна не є учасницею Римського статуту на відміну від Оттави.
Глава МЗС пояснила, чому не слухала Лаврова
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