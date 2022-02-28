Канада расследует нарушение "Аэрофлота", который хотел попасть в ее авиапространство

Самолет российской компании "Аэрофлот" пытался незаконно попасть в воздушное пространство Канады. Теперь страна проведет расследование этого инцидента.

Российский рейс нарушил запрет на использование воздушного пространства Канады на самолетах из России. Теперь государство проверит поведение аэронавигационной компании NAV CANADA.

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Мы начинаем проверку поведения "Аэрофлота" и независимого поставщика аэронавигационных услуг NAV CANADA, повлекшего это нарушение. Мы будем без колебаний принимать соответствующие меры и другие меры, чтобы предотвратить будущие нарушения,

– отметили в Канаде.

Что этому предшествовало

Российский самолет выполнял рейс из Москвы в Нью-Йорк. Однако долететь до пункта назначения ему не удалось, ведь Канада развернула воздушное судно в обратную сторону.

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