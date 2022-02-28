Російський рейс порушив заборону на використання повітряного простору Канади літакам з Росії. Тепер держава перевірить поведінку аеронавігаційної компанії NAV CANADA.

До теми Канада не пустила російський рейс у свій авіапростір: мусив вертатись

Ми починаємо перевірку поведінки "Аерофлоту" та незалежного постачальника аеронавігаційних послуг NAV CANADA, що призвела до цього порушення. Ми без вагань вживатимемо відповідних заходів та інших заходів, щоб запобігти майбутнім порушенням,

– наголосили в Канаді.

Що цьому передувало

Російський літак виконував рейс з Москви у Нью-Йорк. Однак долетіти до пункту призначення йому не вдалося, адже Канада розвернула повітряне судно у зворотну сторону.

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