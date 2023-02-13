Канада рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь и Россию

Ряд ведущих стран мира рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь и Россию. Недавно к ним присоединилась и Канада.

Правительство страны настоятельно рекомендует своим гражданам уехать из Беларуси и России. Канадцев призывают не ездить туда "из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной".

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Чем обусловлены такие действия

Возможность посольства Канады в Польше предоставлять консульские услуги в Беларуси и России очень ограничена,

– говорится в сообщении.

Гражданам Канады рекомендуют покинуть Беларусь коммерческим транспортом.

Следует заметить, что аналогичное решение в отношении своих граждан в России приняли и США. В посольстве напомнили, что 21 сентября российское правительство приступило к мобилизации граждан в вооруженные силы.

Следовательно, отмечают, что Россия может отказаться признавать гражданство США в отношении лиц с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу.

Более того, Франция также призвала своих граждан не посещать Беларусь. В МИД Франции отметили, что из-за начавшегося в Украине вооруженного наступления и закрытия белорусского воздушного пространства все поездки в Беларусь официально не рекомендуются.

В ведомстве добавили, что в случае необходимости прибывающие воздушным транспортом пассажиры должны обратиться за выездной визой в Министерство внутренних дел Беларуси.

СМИ сообщают, что Бразилия также призывает своих граждан немедленно уехать из Беларуси и России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.