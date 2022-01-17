Канада советует своим гражданам не ехать в Украину из-за агрессии России
Источник:рекомендации правительства Канады
Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину. Все из-за продолжающейся агрессии России, как и угроза нового вторжения.
В правительстве Канады отметили, что изменили уровень риска для Украины.
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Рекомендации правительства Канаду
"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии, а также наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", – советуют в канадском правительстве.
Правительство Канады также советует избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.
"Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности предоставления консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", – говорится в сообщении.
Кроме того, канадцам советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и близлежащие районы на подконтрольной территории в пределах 20 километров от столкновения.
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- В Кремле считают, что напряженность на границе с Украиной чрезмерна. Якобы именно поэтому Россия и настаивает на конкретных шагах относительно договоров о стратегической безопасности.
- Также Россия дерзко пригрозила, что не исключает возможности размещения наступательного вооружения прямо на территории Украины. В то же время в Кремле заявляли, что "не собираются нападать".
- В Польше утверждали, что Владимир Путин может устроить провокацию похожую на подрыв жилых домов в 1999 году. Тогда это было перед второй чеченской войной.
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