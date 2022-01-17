Канада советует своим гражданам не ехать в Украину из-за агрессии России

17 января 2022 , 00:57
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рекомендации правительства Канады

Канада советует своим гражданам избегать несущественных поездок в Украину. Все из-за продолжающейся агрессии России, как и угроза нового вторжения.

В правительстве Канады отметили, что изменили уровень риска для Украины.

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Рекомендации правительства Канаду

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии, а также наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", – советуют в канадском правительстве.

Правительство Канады также советует избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.

"Канада не признает контроль России над Крымом. Наши возможности предоставления консульской помощи канадцам в Крыму крайне ограничены", – говорится в сообщении.

Кроме того, канадцам советуют избегать любых поездок на территорию ОРДЛО и близлежащие районы на подконтрольной территории в пределах 20 километров от столкновения.

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Автор: Василь Денисюк