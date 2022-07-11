В "Нафтогазе" отреагировали на решение Канады отдать Германии турбину: готовят заявление

Канада решила передать Германии турбину Siemens для возобновления работы "Северного потока". На это уже отреагировали в украинском "Нафтогазе" и готовят соответствующее заявление.

Об этом 24 каналу рассказала советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она говорит, что для того, чтобы сохранить поставки газа на должном уровне, Канаде и Германии не нужно нарушать санкционные режимы.

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По ее словам, украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставки газа.

В то же время российский "газпром" на 60% снизил поставки газа в Европу через "Северный поток", а еще раньше прекратил поставки через польскую трубу.

Это искусственный дефицит, это искусственное завышение цен, которое с одной стороны создает ловушку для европейцев, а с другой – позволяют ценам безумно подниматься и это еще больше дает денег россии.

– подчеркнула Залищук.

Она отметила позицию Украины – что такое нарушение санкционного режима действительно негативное, потому что оно может создать предпосылки для других стран использовать свои слабые стороны, чтобы ослабить санкции в других направлениях.

Зачем Канаде передавать турбину Германии

Эксперт объяснила, что это игра на повышение ставок. По ее мнению, россия понимает, что это сильная карта в игре, они шантажируют Германию, что им будет холодно зимой и остановятся предприятия.

Хотя с технологической точки зрения, немецкая компания, которой принадлежит эта турбина, сказала, что это манипуляция. Ибо у "газпрома" есть и много других турбин, а эта одна может обеспечить лишь частичное увеличение прокачки газа,

– заметила Залищук.

Советник главы "Нафтогаза" считает, что фактически россия поставила "в угол" наших стратегических партнеров, чтобы сегодня получить прецедент ослабления санкций.

В "Нафтогазе" готовят соответствующее заявление

Светлана Залищук рассказала, что сейчас "Нафтогаз" с оператором газотранспортной системы готовит публичное заявление и обращение к нашим партнерам пересмотреть свое решение.

Мы настаиваем, чтобы правительство Канады не передавало эту турбину Германии. Во всех аспектах это будет правильным решением, потому что мы не будем "идти на поводу" у агрессора,

– заявила она

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К слову, еще 10 июля Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить работу российского газопровода "Северный поток". Там говорят, что экономика Германии страдает от отсутствия необходимой поставки газа.

В Украине осудили это решение, назвав его плохим прецедентом исключения из санкций. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон убежден, что Канада подверглась давлению. Дело в том, что у российского "газпрома" есть все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.