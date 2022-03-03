Канада вводит новые санкции против России, в списке – ключевые фигуры "Газпрома" и "Роснефти"

Ночью 3 марта стало известно о новых санкциях, которые ударят по России. Новый пакет ограничений применила Канада.

Официальная Оттава вводит дополнительные экономические меры против сферы русской энергетики. И будут касаться они не кого-нибудь, а государственных монополистов – "Газпрома" и "Роснефти".

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Канада вводит новые санкции против России – энергетические

Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, объявила о новых санкциях против России – в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение ее в Украину.

Эти меры налагают ограничения на 10 ключевых лиц из 2 важнейших компаний энергетического сектора России – "Роснефти" и "Газпрома".

Какова их цель? Давить на руководство России, чтобы оно прекратило нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Канада применяет эти санкции в солидарности с международными партнерами и союзниками, а особенно – с правительством и народом Украины.

Если Россия будет продолжать свою агрессию против Украины, санкции будут только нарастать.

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