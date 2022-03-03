Офіційна Оттава вводить додаткові економічні заходи проти царини російської енергетики. І стосуватимуться вони не абикого, а державних монополістів – "Газпрому" й "Роснафти".

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Канада вводить нові санкції проти Росії – енергетичні

Мелані Жолі, міністерка закордонних справ Канади, оголосила про нові санкції у проти Росії – у відповідь на неспровоковане та невиправдане вторгнення її в Україну.

Ці заходи накладають обмеження на 10 ключових осіб із 2 найважливіших компаній енергетичного сектора Росії — "Роснафти" й "Газпрому".

Яка їхня мета? Тиснути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушувати суверенітету та територіальну цілісність України.

Канада застосовує ці санкції у солідарності з міжнародними партнерами та союзниками, а особливо – з урядом та народом України.

Якщо Росія буде продовжувати свою агресію проти України, санкції тільки зростатимуть.

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