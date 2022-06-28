Канада вводит запрет на импорт золота и ряда товаров из России и вводит новые санкции

Канада вводит дополнительные санкции против страны-агрессорки. Под запретом окажутся 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России.

О новых санкционных мерах объявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он добавил, что Канада скоординировала усилия с США, Великобританией и Японией по запрету импорта определенных золотых товаров из России.

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Трюдо подчеркнул, что Канада стремится объединиться, чтобы поддержать правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, преуспевающее и демократическое будущее.

Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, когда она стремится защититься от российской агрессии,

– подчеркнул премьер Канады.

Что предусматривают дополнительные санкции от Канады

Наложение ограничений на 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России;

Введение санкций против 15 украинцев, поддерживающих российскую оккупацию Украины и 13 физических и двух юридических лиц из Беларуси;

Запрет на экспорт передовых технологий, которые могут быть использованы в разработке оружия, в Беларусь, а также запрет на экспорт и импорт широкого ряда предметов роскоши.

Премьер-министр также объявил о намерении Канады ввести санкции против спонсируемых государством агентов дезинформации и пропаганды и организаций, подконтрольных высокопоставленным чиновникам российского правительства, чтобы противодействовать дезинформации Кремля, которую она использовала, чтобы оправдать свою неоправданную и неспровоцированную войну в Украине.

Наконец, с координации с Соединенными Штатами, Великобританией и Японией, премьер-министр объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт определенных золотых товаров из России, исключив этот товар из официальных международных рынков и еще более изолируя Россию от международных рынков.

Само золото является вторым по величине экспортом России после энергоносителей.

Накануне, 27 июня, в рамках саммита G7 лидеры стран-участниц заявили, что также готовы ограничить доходы России, в частности от золота. Ожидается, что Министерство финансов США примет решение о запрете импорта нового золота в США, что будет препятствовать участию России на официальном рынке золота.

В то же время G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства Соединенных Штатов в размере 7,5 миллиарда долларов.

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