Канада выделит Украине 1,5 миллиарда долларов: часть мы уже получили

Во время совместной пресс-конференции Джастина Трюдо и Владимира Зеленского, президент Украины озвучил, какую помощь будет получать наша страна. Так, ежегодно Канада будет выделять 1,5 миллиарда долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что соответствующее решение было принято сегодня, 8 мая. Также он добавил, что часть суммы наше государство уже получило, передает 24 канал.

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Деньги – тоже оружие

Владимир Зеленский отметил, что с 1,5 миллиарда долларов Украине уже выделили треть, то есть 0,5 миллиарда. Президент также подчеркнул, что финансовая поддержка так же важна сейчас, как и предоставление оружия или другого необходимого оборудования.

Деньги – это тоже оружие. Канада сегодня приняла решение выделить 1,5 млрд в год и 0,5 млрд мы уже получили. Это сильная помощь. Канада вторая после США по объему помощи,

– сказал он.

В то же время Владимир Зеленский продолжает просить о предоставлении оружия. Он подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, которое помогло бы не только защищать страну от российских военных, но и выбивать их с нашей земли.

Президент Украины отметил, что знает, какие страны владеют соответствующим оружием. Более того, по словам Владимира Зеленского, им не пользуются, ведь в этих государствах царит мир. Следовательно, ее могли бы передать нам, ведь мы в этом нуждаемся.