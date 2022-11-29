Канада вызвала российского посла "на ковер" из-за сообщений на языке вражды

МИД Канады срочно вызвал российского посла Олега Степанова "на ковер". Случилось это после того, как дипломат страны-агрессора опубликовал в соцсетях несколько скандальных сообщений.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады заявили, что не удивлены, что Россия снова выбрала полную ненависти пропаганду.

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Выяснилось, что российский посол опубликовал несколько сообщений в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.

Мы абсолютно не можем толеровать эту риторику... Это наступление на канадские ценности толерантности и принятия,

– заявили в МИД.

Впоследствии сам Степанов сообщил, что его вызвали в МИД Канады, чтобы выразить возмущение в отношении принятого в России закона о запрете "пропаганды ЛГБТ" и несогласие с тем, как этот закон комментировали российские дипломатические миссии в медиа. Посол России назвал эту критику "вмешательством во внутренние дела России и попыткой повлиять на независимый законодательный процесс".

Как в России ограничивают права представителей ЛГБТ-сообщества

На прошлой неделе в России был принят закон, запрещающий так называемую пропаганду ЛГБТ. Международное сообщество решительно осудило этот закон, назвав его дискриминационным. Министр спорта Канады Паскале Сейнт-Онге, которая сама принадлежит к ЛГБТ-сообществу, тоже осудила этот закон, указав, что он является гомофобной пропагандой и наступлением на права человека.

В ответ посольство России в Канаде опубликовало в твиттере серию сообщений, в которых не только призывало к ненависти к представителям ЛГБТ, но и пыталось оскорбить лично Сейнт-Онге. В канадском МИДе отметили, что ожидают от российского посла объяснить это сообщение непосредственно министру спорта Канады.

Что транслирует российская пропаганда в социальных сетях

Как пишут аналитики "Детектор медиа", Россия является лидером в применении дезинформации в интернете во время кампаний влияния. В 2013 году в России был принят закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Эта законодательная инициатива якобы направлена на "защиту детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию". А еще гомофобию использовали для дискредитации оппозиционных движений.

Многие россияне говорят о "загнивании" и "распространении разврата" в странах Европы. Мол, страны Европы больны, ведь там люди поддерживают представителей ЛГБТ-сообщества, допускают их к власти, не стесняются открыто говорить о своей ориентации. По мнению пророссийских пользователей соцсетей, такое поведение является недопустимым и толерантным к "нездоровым ценностям".

А недавно российским властям в голову пришла идея оштрафовать целый ряд популярных видеоигр за якобы пропаганду ЛГБТ.

Интересно – Что следует знать о представителях ЛГБТ-сообщества: смотрите видео