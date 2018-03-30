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Канада не даст Украине летальное оружие бесплатно

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Канада не будет предоставлять Украине летальное оружие бесплатно
Канада не будет предоставлять Украине летальное оружие бесплатно / Фото из открытых источников

Канада не рассматривает бесплатное предоставление военной помощи в виде летального оружия Вооруженным силам Украины.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ".

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"Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме бесплатной передачи летального оружия от одного войска другому", – утверждается в ответе.

Вместе с тем, в документе отмечается, что правительство Канады "остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".

Напомним, 22 марта Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрен общий объем военной помощи Украине в размере 620,7 миллиона долларов. В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.

Теги: Новости Украины Оружие Канада Новости политики
Источник: 24 Канал
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