Канада не дасть Україні летальну зброю безкоштовно

Канада не розглядає безкоштовне надання військової допомоги у вигляді летальної зброї Збройним силам України.

Про це йдеться в письмовій відповіді уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту з питань оборони, передає "Укрінформ".

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"Уряд Канади відданий підтримці України в її зусиллях з підтримки суверенітету, безпеки і стабільності, але не розглядає надання летальної підтримки у формі безкоштовної передачі летальної зброї від одного війська іншому", – стверджується у відповіді.

Водночас, у документі наголошується, що уряд Канади "залишається в тісному контакті з урядом України щодо його запиту на військове обладнання".

Нагадаємо, 22 березня Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому передбачено загальний обсяг військової допомоги Україні у розмірі 620,7 мільйона доларів. Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.