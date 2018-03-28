США заборонили давати свою зброю полку "Азов": відома причина

В ухваленому Конгресом США законі про виділення Україні військової допомоги на 621 мільйон доларів є уточнення про заборону надання зброї загону спецпризначення Національної гвардії "Азов".

Про це йдеться в статті американського видання The Hill.

Читайте також: Порошенко подякував Трампу за серйозну фіндопомогу для України

"Малопомітне положення 2232-сторінкового законопроекту про державні видатки, прийнятого минулого тижня, забороняє США надавати зброю скандальному ультранаціоналістичному військовому загону в Україні, який відкрито приймає неонацистів до своїх лав", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що протягом останніх трьох років Конгрес намагався внести цю заборону щодо "Азова" до закону про допомогу Україні, але щороку цю норму вилучали із законопроекту напередодні голосування.

Однак цьогорічний законопроект про фінансування на загальну суму 1,3 мільярда доларів передбачає, що "ніякі кошти, надані цим документом, не можуть бути використані для надання озброєння, навчання або іншої допомоги батальйону Азов,

– наголошується у статті.

Водночас, американське видання називає формування батальйоном "Азов", хоча воно вже давно змінило назву, переформатувавшись в окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов" і входить до складу військової частини 3057 НГУ.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, у якому передбачено загальний обсяг військової допомоги Україні у розмірі 620,7 мільйона доларів. Зокрема, програма підтримки передбачає надання українським військовим летальної зброї оборонного характеру.