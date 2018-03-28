США запретили давать свое оружие полку "Азов": известна причина

В принятом Конгрессом США законе о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов есть уточнение о запрете предоставления оружия отряда спецназначения Национальной гвардии "Азов".

Об этом говорится в статье американского издания The Hill.

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"Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды", – говорится в статье.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет в отношении "Азова" в закон о помощи Украине, но каждый год эту норму изымали из законопроекта накануне голосования.

Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что "никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону Азов,

– отмечается в статье.

Вместе с тем, американское издание называет формирование батальоном "Азов", хотя оно уже давно сменило название, переформатувавшись в отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов" и входит в состав военной части 3057 НГУ.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором предусмотрен общий объем военной помощи Украине в размере 620,7 миллиона долларов. В частности, программа поддержки предусматривает предоставление украинским военным летального оружия оборонного характера.