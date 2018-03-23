Порошенко поблагодарил Трампа за серьезную финпомощь для Украины

620 миллионов долларов помощи для Украины – это мощный сигнал, который в очередной раз подтвердил поддержку Украины со стороны Конгресса и президента Штатов Америки.

В пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США в размере 1,3 трлн долларов, который также предусматривает 620 миллионов долларов помощи для Украины.

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Благодарен президенту Дональду Трампу и Конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год, подтверждая лидирующую роль США в защите ключевых принципов свободы и демократии,

– отметил глава Украины Петр Порошенко, комментируя закон, который подписал Трамп.

Он добавил, что поддержка США Украины – это реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала государства, когда оно защищает свою землю и независимость.

"Самый эффективный способ остановить агрессора – это заверение его в готовности к достойной обороне и к отражению любого нападения. Как и последовательная позиция надежных союзников – это невидимый щит, который уменьшает аппетиты агрессора", – подытожил Порошенко.