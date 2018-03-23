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Порошенко подякував Трампу за серйозну фіндопомогу для України

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Порошенко подякував Трампу за фіндопомогу для України
Порошенко подякував Трампу за фіндопомогу для України / uacrisis.org

620 мільйонів доларів допомоги для України – це потужний сигнал, який вкотре підтвердив підтримку України з боку Конгресу США та президента Штатів Америки.

У п'ятницю, 23 березня, президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США розміром 1,3 трлн доларів, який також передбачає 620 мільйонів доларів допомоги для України.

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Вдячний президенту Дональду Трампу та Конгресу США за підтримку бюджетного закону, який передбачає збільшення видатків на підтримку України на 2018 рік, підтверджуючи лідируючу роль Сполучених Штатів у захисті ключових принципів свободи та демократії,
– зазначив глава України Петро Порошенко, коментуючи закон, який підписав Трамп.

Він додав, що підтримка США України – це реальна практична допомога зі зміцнення оборонного потенціалу держави, коли вона захищає свою землю та незалежність.

"Найефективніший спосіб зупинити агресора – це запевнення його у готовності до гідної оборони та до відсічі будь-якого нападу. Як і послідовна позиція надійних союзників – це невидимий щит, який зменшує апетити агресора", – підсумував Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Новини США Дональд Трамп Петро Порошенко Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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