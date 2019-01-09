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      Канада рассматривает вопрос о расширении санкций против России, – посол

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      В 2019 году в Канаде пройдут парламентские выборы
      В 2019 году в Канаде пройдут парламентские выборы / agropolit.com

      Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко рассказал, что в 2019 году правительство Канады может расширить экономические санкции против России.

      Об этом дипломат рассказал в интервью для издания "Укринформ".

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      По его словам, Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций против РФ.

      Список санкций, которые Канада ввела против россиян и сепаратистов с Востока Украины и Крыма, является достаточно длинным. Кроме этого, наши канадские коллеги всерьез думают о новых шагах в этом направлении,
      – отметил Шевченко.

      И добавил, что помочь осуществить их сможет принятый Канадой "закон Магнитского". Он позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных к нарушениям прав человека.

      Шевченко объяснил, что этот закон позволит усилить давление на тех граждан РФ, которые участвовали в незаконных уголовных процессах против украинских политических заключенных и преследованиях крымских татар.

      Посол України в Канаді Андрій Шевченко
      Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко

      Кроме того, в канадском МИД создали специальное подразделение, которое занимается вопросом применения санкций, подытожил дипломат.

      К слову, в декабре 2018 года министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обратилась к украинцам со словами поддержки. Глава канадского МИД говорила на украинском языке. Ранее она раскритиковала действия России в районе Азовского моря.

      Теги: Новости Украины Канада Украина – Россия Новости России Санкции МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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