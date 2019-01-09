Канада розглядає питання про розширення санкцій проти Росії, – посол

Посол України в Канаді Андрій Шевченко розповів, що у 2019 році уряд Канади може розширити економічні санкції проти Росії.

Про це дипломат розповів у інтерв'ю для видання "Укрінформ".

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За його словами, Канада залишається одним із лідерів серед країн, які активно використовують інструмент санкцій проти РФ.

Перелік санкцій, які Канада запровадила проти росіян й сепаратистів зі Сходу України та Криму, є досить довгим. Крім цього, наші канадські колеги серйозно думають про нові кроки у цьому напрямку,

– зазначив Шевченко.

Та додав, що допомогти здійснити їх зможе ухвалений Канадою "закон Магнітського". Він дозволяє запроваджувати персональні санкції проти осіб, які причетні до порушень прав людини.

Шевченко пояснив, що цей закон дозволить посилити тиск на тих громадян РФ, які долучилися до незаконних кримінальних процесів проти українських політичних в'язнів та переслідування кримських татар.



Український посол в Канаді Андрій Шевченко

Крім того, у канадському МЗС створили спеціальний підрозділ, який займається питанням застосування санкцій, підсумував дипломат.

До слова, у грудні 2018 року міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до українців зі словами підтримки. Очільниця канадського МЗС говорила українською мовою. Раніше вона розкритикувала дії Росії в районі Азовського моря.