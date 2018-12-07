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      МЗС Канади виділить 24 мільйони доларів на покращення урядування в Україні

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      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд / www.telegraphjournal.com

      Канада планує виділити до 24 мільйонів доларів для України. Ці кошти підуть на організацію моніторингу за виборами 2019 року, досягнення гендерної рівності та покращення урядування в країні.

      Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади, інформує Укрінформ.

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      У МЗС зазначили, що Канада – непохитний партнер України. А також наголосили, що "місії спостереження за виборами роблять важливий внесок до посилення демократичних інституцій".

      Канада допоможе Україні, відрядивши значну кількість канадських спостерігачів на підтримку як канадської двосторонньої моніторингової місії, так і – якщо її буде сформовано наступного року – спостережної місії ОБСЄ,
      – сказали у міністерстві.

      Крім того, Канада планує зосередитися на "збільшенні демократичної участі громадянського суспільства, підвищенні ролі жінок у демократичних процесах та боротьбі із поширенням дезінформації й стороннім втручанням". 

      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
      Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

      Канада разом із Україною на її шляху до втілення реформ, серед яких: зміцнення демократичних інституцій, заохочення участі у політиці жінок, розбудова громадської впевненості у виборчих процесах та запобігання шахрайству, залякуванню та насильству, – додали у відомстві Канади.

      Проте точної кількості спостерігачів, яких відрядить Канада, та термін їх перебування в Україні у МЗС не повідомили.

      Нагадаємо, що у четвер, 6 грудня, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд розкритикувала дії Росії в районі Азовського моря. При цьому вона звернулась голови МЗС РФ Сергія Лаврова російською мовою.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Канада Христя Фріланд Президентські вибори 2019 Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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