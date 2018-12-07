МЗС Канади виділить 24 мільйони доларів на покращення урядування в Україні

Канада планує виділити до 24 мільйонів доларів для України. Ці кошти підуть на організацію моніторингу за виборами 2019 року, досягнення гендерної рівності та покращення урядування в країні.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Канади, інформує Укрінформ.

Читайте також: Українські снайпери отримають високоточні гвинтівки з Канади, – посол

У МЗС зазначили, що Канада – непохитний партнер України. А також наголосили, що "місії спостереження за виборами роблять важливий внесок до посилення демократичних інституцій".

Канада допоможе Україні, відрядивши значну кількість канадських спостерігачів на підтримку як канадської двосторонньої моніторингової місії, так і – якщо її буде сформовано наступного року – спостережної місії ОБСЄ,

– сказали у міністерстві.

Крім того, Канада планує зосередитися на "збільшенні демократичної участі громадянського суспільства, підвищенні ролі жінок у демократичних процесах та боротьбі із поширенням дезінформації й стороннім втручанням".



Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Канада разом із Україною на її шляху до втілення реформ, серед яких: зміцнення демократичних інституцій, заохочення участі у політиці жінок, розбудова громадської впевненості у виборчих процесах та запобігання шахрайству, залякуванню та насильству, – додали у відомстві Канади.

Проте точної кількості спостерігачів, яких відрядить Канада, та термін їх перебування в Україні у МЗС не повідомили.

Нагадаємо, що у четвер, 6 грудня, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд розкритикувала дії Росії в районі Азовського моря. При цьому вона звернулась голови МЗС РФ Сергія Лаврова російською мовою.