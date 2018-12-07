Канада выделит Украине 24 миллиона долларов

Канада планирует выделить до 24 миллионов долларов для Украины. Эти средства пойдут на организацию мониторинга за выборами 2019 года, достижения гендерного равенства и улучшения управления в стране.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Канады, передает Укринформ.

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В МИД отметили, что Канада – непоколебимый партнер Украины. А также подчеркнули, что "миссии наблюдения за выборами делают важный вклад в усиление демократических институтов".

Канада поможет Украине, направив значительное количество канадских наблюдателей в поддержку канадской двусторонней мониторинговой миссии, так и – если она будет сформирована в следующем году – наблюдательной миссии ОБСЕ,

– сказали в министерстве.

Кроме того, Канада планирует сосредоточиться на "увеличении демократического участия гражданского общества, повышении роли женщин в демократических процессах и борьбе с распространением дезинформации и посторонним вмешательством".



Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

Канада вместе с Украиной на ее пути к воплощению реформ, среди которых: укрепление демократических институтов, поощрение участия в политике женщин, развитие общественной уверенности в избирательных процессах и предотвращение мошенничества, запугивания и насилия, – добавили в ведомстве Канады.

Однако точного количества наблюдателей, которых Канада направит, и срок их пребывания в Украине в МИД не сообщили.

Напомним, что в четверг, 6 декабря, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд раскритиковала действия России в районе Азовского моря. При этом она обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову на русском языке.