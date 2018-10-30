21:01
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Канада закупит британские противолодочные корабли для защиты от России

      30 Читати новину українською
      Канада закупит противолодочные корабли для защиты от России
      Канада закупит противолодочные корабли для защиты от России / Фото из открытых сетей

      Руководство Военно-морских сил Канады приняло решение о приобретении британского фрегата типа 26 (Global Combat Ship, GCS), который является многоцелевым кораблем, способным передвигаться тихо и незаметно, "охотиться" за подводными лодками, а также бороться с ракетами и самолетами противника.

      Об этом сообщает Defens News.

      Читайте также: НАТО может постоянно присутствовать в водах Черного моря, – эксперт

      Для канадцев противолодочная оборона имеет огромное значение. Если российские подводные лодки и авиация вызывают у вас тревогу, то так, приобретение фрегатов типа 26 имеет смысл,
      – прокомментировал бывший американский подводник Брайан Кларк, который сейчас работает аналитиком в исследовательском Центре стратегических и бюджетных оценок.

      Всего Канада хочет закупить до 15 фрегатов, совокупная стоимость которых может составить 60 миллиардов долларов.

      Окончательное решение может быть принято зимой, о чем сообщила Си-Би-Си. Если предположить, что контракт будет реализован, то фрегат типа 26 появится в боевом составе флотов трех стран-членов разведывательного альянса "Пять глаз": Британии, Австралии и Канады (в этот альянс еще входят США и Новая Зеландия), замечает издание.

      Однако по мнению Кларка, выбор такого типа кораблей для противолодочной и противовоздушной обороны является несколько неожиданным, поскольку здесь возможно превышение сметных затрат.

      "Этот корабль пока не прошел проверку и не зарекомендовал себя, а Канада взяла еще не построенный фрегат и сделала его основой своей противолодочной программы. Это несколько неожиданно, особенно для страны, которой может не хватить материальных возможностей в случае превышения сметы военного", – пояснил эксперт.

      Читайте также: "Они могут поразить любую столицу Европы": в США предупредили об угрозе российского флота

      Теги: Новости России Новости политики Канада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      сегодня , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      сегодня , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      сегодня , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сегодня , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      сегодня , 18:48 Налоги на зарубежные посылки от 22 евро или как правительство провалило борьбу с контрабандой
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве на государственный праздник разогнали мирных активистов
       12 декабря 2015 , 16:48
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук