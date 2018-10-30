Канада закупит британские противолодочные корабли для защиты от России

Руководство Военно-морских сил Канады приняло решение о приобретении британского фрегата типа 26 (Global Combat Ship, GCS), который является многоцелевым кораблем, способным передвигаться тихо и незаметно, "охотиться" за подводными лодками, а также бороться с ракетами и самолетами противника.

Об этом сообщает Defens News.

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Для канадцев противолодочная оборона имеет огромное значение. Если российские подводные лодки и авиация вызывают у вас тревогу, то так, приобретение фрегатов типа 26 имеет смысл,

– прокомментировал бывший американский подводник Брайан Кларк, который сейчас работает аналитиком в исследовательском Центре стратегических и бюджетных оценок.

Всего Канада хочет закупить до 15 фрегатов, совокупная стоимость которых может составить 60 миллиардов долларов.

Окончательное решение может быть принято зимой, о чем сообщила Си-Би-Си. Если предположить, что контракт будет реализован, то фрегат типа 26 появится в боевом составе флотов трех стран-членов разведывательного альянса "Пять глаз": Британии, Австралии и Канады (в этот альянс еще входят США и Новая Зеландия), замечает издание.

Однако по мнению Кларка, выбор такого типа кораблей для противолодочной и противовоздушной обороны является несколько неожиданным, поскольку здесь возможно превышение сметных затрат.

"Этот корабль пока не прошел проверку и не зарекомендовал себя, а Канада взяла еще не построенный фрегат и сделала его основой своей противолодочной программы. Это несколько неожиданно, особенно для страны, которой может не хватить материальных возможностей в случае превышения сметы военного", – пояснил эксперт.

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