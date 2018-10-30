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      Канада закупить британські протичовнові кораблі для захисту від Росії

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      Канада закупить протичовнові кораблі для захисту від Росії
      Канада закупить протичовнові кораблі для захисту від Росії / Фото з відкритих мереж

      Керівництво Військово-морських сил Канади ухвалило рішення про придбання британського фрегата типу 26 (Global Combat Ship, GCS), який є багатоцільовим кораблем, здатним пересуватися тихо і непомітно, "полювати" за підводними човнами, а також боротися з ракетами і літаками противника.

      Про це повідомляє Defens News.

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      Для канадців протичовнова оборона має величезне значення. Якщо російські підводні човни і авіація викликають у вас тривогу, то так, придбання фрегатів типу 26 має сенс, 
      – прокоментував колишній американський підводник Брайан Кларк, який зараз працює аналітиком у дослідницькому Центрі стратегічних і бюджетних оцінок.

      Всього Канада хоче закупити до 15 фрегатів, сукупна вартість яких може скласти 60 мільярдів доларів.

      Остаточне рішення може бути ухвалене взимку, про що повідомила Сі-Бі-Сі. Якщо припустити, що контракт буде реалізований, то фрегат типу 26 з'явиться в бойовому складі флотів трьох країн-членів розвідувального альянсу "П'ять очей": Британії, Австралії та Канади (у цей альянс ще входять США і Нова Зеландія), зауважує видання.

      Однак на думку Кларка, вибір такого типу кораблів для протичовнової і протиповітряної оборони є дещо несподіваним, оскільки тут можливе перевищення кошторисних витрат.

      "Цей корабель поки не пройшов перевірку і не зарекомендував себе, а Канада взяла ще не збудований фрегат і зробила його основою своєї протичовнової програми. Це дещо несподівано, особливо для країни, якій може не вистачити матеріальних можливостей у разі перевищення військового кошторису", – пояснив експерт.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Канада
      Джерело: 24 Канал
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