Канадой прокатились масштабные пожары: воздух стал кроваво-красным – апокалиптические кадры
Источник:CNN
Канаду накрыли жуткие лесные пожары. Вспыхнуло более 1000 очагов огня, в результате чего воздух стал кроваво-красным.
Следует понимать, что в результате пожаров эвакуируют целые города. Это самый сильный сезон пожаров за всю историю наблюдений. В сеть уже выкладывают жуткие фото и видео, на которых можно увидеть, как бушует стихия.
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Эвакуируют тысячи людей
Как отмечают журналисты, масштабные пожары бушуют в городе Келовна. Там продолжалась эвакуация около 20 тысяч человек. Сам населенный пункт расположен в провинции Британская Колумбия, а его население – 150 тысяч человек.
Известно, что огонь там распространился на жилые районы. Городские власти отметили, что стихия уничтожила "значительную часть зданий". Правда, точно неизвестно, сколько именно.
В Келоуне также закрыли аэропорт в целях безопасности. Что касается эвакуации, то ее осуществляют другими путями в безопасные зоны.
По состоянию на вечер пятницы эвакуировали около 19 тысяч жителей Йеллоунайфа. Об этом рассказала мэр.
Эвакуация прошла с огромным успехом. Нам удалось практически эвакуировать весь город,
– заявила мэр Ребекка Алти на пресс-конференции в пятницу вечером.
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Что делает правительство страны
Следует понимать, что правительство Канады развернуло "значительные военные ресурсы". Они направлены на помощь по эвакуации населения, а также укрощение стихии на Северо-Западных территориях. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
Мы координируем воздушную эвакуацию, мы убеждаемся, что мы готовы реагировать на все потребности общины сейчас и будем готовы в ближайшие месяцы и годы, поскольку мы стремимся обеспечить безопасность двигающихся вперед людей, даже когда мы восстанавливаем места, где есть ужасные потери,
– отметил Трюдо.
Заметим, что по подсчетам площадь территорий, охваченных огнем, уже превышает площадь Греции. Жители регионов, приближенных к стихии, продолжают эвакуировать.