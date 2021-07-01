Третья похожая находка за месяц: в Канаде в бывшем интернате нашли 182 могилы

В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Кранбрук обнаружили 182 человеческих останки. Это третья похожая находка за последний месяц.

Останки с помощью радара нашло сообщество Lower Kootenay Band – коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии.

Ранее В Канаде сгорели церкви, возле которых нашли массовые захоронения учеников католических школ

В Канаде в интернате снова нашли могилы

Вероятно, останки 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним общинам коренных народов, а также общине Ак'ам.

Часть останков была в могилах, расположенных на глубине 3 – 4 фута (0,9 – 1,2 метра).

История школы-интерната Святого Евгения

Заведение открыли в 1890 году. Там фиксировали вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза.

Школой занималась католическая миссионерская организация Oblates of Mary Immaculate. Всего она вела 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс.

В 1969 году заведение закрыли. А в 2000 году здание вновь открыли как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино.

Предыдущие похожие находки в Канаде

На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване нашли 751 могилу учеников католических школ.

А месяц назад другое сообщество обнаружило 215 безымянных могил, большинство из которых, вероятно, принадлежат детям.

Эти смерти не были задокументированы администрациями школ.

С XIX века и вплоть до 1990-х годов более 150 тысяч детей из коренных народов заставляли ходить в финансируемые государством школы. Их силой хотели ассимилировать в канадское общество. Распространенным было жестокое отношение к школьникам, дети часто умирали от болезней и отсутствия ухода.