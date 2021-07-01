Третья похожая находка за месяц: в Канаде в бывшем интернате нашли 182 могилы
1 июля 2021 , 08:41Читати новину українською
Источник:The Guardian
В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Кранбрук обнаружили 182 человеческих останки. Это третья похожая находка за последний месяц.
Останки с помощью радара нашло сообщество Lower Kootenay Band – коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии.
Ранее В Канаде сгорели церкви, возле которых нашли массовые захоронения учеников католических школ
В Канаде в интернате снова нашли могилы
Вероятно, останки 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним общинам коренных народов, а также общине Ак'ам.
Часть останков была в могилах, расположенных на глубине 3 – 4 фута (0,9 – 1,2 метра).
История школы-интерната Святого Евгения
- Заведение открыли в 1890 году. Там фиксировали вспышки гриппа, эпидемического паротита, кори, ветряной оспы и туберкулеза.
- Школой занималась католическая миссионерская организация Oblates of Mary Immaculate. Всего она вела 48 школ, в том числе школу-интернат для индейцев в Саскачеване и школу-интернат Камлупс.
- В 1969 году заведение закрыли. А в 2000 году здание вновь открыли как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино.
Предыдущие похожие находки в Канаде
- На прошлой неделе коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване нашли 751 могилу учеников католических школ.
- А месяц назад другое сообщество обнаружило 215 безымянных могил, большинство из которых, вероятно, принадлежат детям.
- Эти смерти не были задокументированы администрациями школ.