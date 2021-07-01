Останки за допомогою радара знайшла спільнота Lower Kootenay Band – корінна нація, яка проживає в регіоні Східний Кутенай в Британській Колумбії.
Раніше У Канаді згоріли церкви, біля яких знайшли масові поховання учнів католицьких шкіл
У Канаді в інтернаті знову знайшли могили
Ймовірно, останки 182 людей належать членам нації Ктунакса, сусіднім спільнотам корінних народів, а також громаді Ак'ам.
Частина останків була в могилах, розташованих на глибині 3 – 4 фути (0,9 – 1,2 метра).
Історія школи-інтернату Святого Євгена
- Заклад відкрили в 1890 році. Там фіксували спалаху грипу, епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи та туберкульозу.
- Школою опікувалася католицька місіонерська організація Oblates of Mary Immaculate. Загалом вона вела 48 шкіл, зокрема школу-інтернат для індіанців в Саскачевані й школу-інтернат Камлупс.
- У 1969 році заклад закрили. А у 2000 році будівлю знову відкрили як курорт St Eugene Resort, поле для гольфу і казино.
Попередні схожі знахідки в Канаді
- Минулого тижня корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані знайшли 751 могилу учнів католицьких шкіл.
- А місяць тому інша спільнота виявила 215 безіменних могил, більшість з яких, ймовірно, належать дітям.
- Ці смерті не були задокументовані адміністраціями шкіл.