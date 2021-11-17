В Канаде из-за наводнений погиб человек, в США – тысячи семей без света

Канадская Британская Колумбия и американский штат Вашингтон накрыл мощный шторм. Он оставил без света десятки тысяч людей, привел к смерти человека и исчезновению нескольких без вести.

Уже несколько дней часть Канады и США страдает от непогоды. Мощный шторм привел там к оползням и наводнениям.

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Погибла женщина из Канады

Королевская канадская конная полиция сообщила о первой жертве стихии – во время обыска места оползня обнаружили тело женщины. Кроме того, следователи получили сообщение о двух пропавших без вести. Однако правоохранители считают, что их может быть больше.

Порт Ванкувера, крупнейший в Канаде, объявил, что железнодорожные пути парализованы из-за непогоды. Это может оказать негативное влияние на поставку зерна и угля.

Также закрыли нефтепровод TransMountain, транспортирующий 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

А Ванкувер из-за непогоды фактически остался отрезанным от остальной Канады.



Ванкувер изолирован от остальной части страны / Фото BBC

Последствия наводнений в Британской Колумбии: смотрите видео

В США люди без света

В американском штате Вашингтон почти 50 тысяч человек остались без света. Там сильные дожди повлекли за собой оползни и наводнения, что привело к закрытию главной автомагистрали возле границы с Канадой.

Власти заявили, что к северу от города Беллингем один человек пропал без вести. Очевидцы видели, что он в потоках воды цеплялся за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14-ти округах. Он заверил, что спасатели при поддержке Национальной гвардии будут координировать ситуацию.

Последствия непогоды в Вашингтоне: смотрите видео