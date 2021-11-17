Вже кілька днів частина Канади та США страждає від негоди. Потужний шторм призвів там до зсувів та повеней.

Раніше Діти застрягли в авто: у Канаді масові зсуви ґрунту через зливи – разючі кадри

Загинула жінка з Канади

Королівська канадська кінна поліція повідомила про першу жертву стихії – під час обшуку місця зсуву знайшло тіло жінки. Крім того, слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти. Однак правоохоронці вважають, що, їх може бути більше.

Порт Ванкувера, який є найбільшим у Канаді, оголосив, що залізничні колії паралізовані через негоду. Це може мати негативний вплив на постачання зерна та вугілля.

Також закрили нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тисяч барелів нафти на добу.

А Ванкувер через негоду фактично залишився відрізаним від решти Канади.



Ванкувер ізольований від решти країни / Фото ВВС

Наслідки повеней у Британській Колумбії: дивіться відео

У США люди без світла

В американському штаті Вашингтон майже 50 тисяч людей залишилися без світла. Там сильні дощі спричинили зсуви та повені, що призвело до закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою.

Влада заявила, що на північ від міста Беллінгем одна людина зникла безвісти. Очевидці бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах. Він запевнив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

Наслідки негоди у Вашингтоні: дивіться відео

Зверніть увагу! У ніч на 15 листопада майже 300 людей у Британській Колумбії довелося провести в автівках на шосе, заблокованому подвійним зсувом ґрунту. Серед них було багато дітей. Аби їх врятувати залучали військовий гелікоптер.