Через зсуви в горах застрягли понад 300 осіб, зокрема 50 дітей. Вони опинилися в пастці на автомобільній трасі в гірській місцевості поблизу містечка Агасіс.

До теми Через сильні зливи повінь накрила Боснію та Герцеговину: моторошні фото

Також проливні дощі викликали зсуви в провінції під назвою Британська Колумбія.

Людей рятують гелікоптерами

У Канаді триває рятувальна операція із залученням гелікоптерів Збройних сил. За попередньою інформацією, на ділянці автотраси можуть бути до 100 машин.

У Британській Колумбії вже випало 230 міліметрів опадів у вигляді дощу. Це становить майже місячну норму. За даними синоптиків, може випасти ще до 300 міліметрів опадів.

Наслідки масових злив у Канаді / Фото CBC

Евакуація цілого міста

У зв'язку з цим у регіоні фіксують масові підтоплення. Деякі мешканці покинули свої будинки. Наприклад, влада міста Меріт зобов'язала всіх містян негайно евакуюватися.

Рівень води у річці Меріта піднявся на високий рівень. Вода затопила 2 мости й відрізала доступ до 3 моста.

Вода на невизначений термін вивела з ладу місцеву водоочисну станцію. Є ризик витоку стічних вод та нараження людей на особисту небезпеку,
– наголосили у мерії міста Меріт.

Цікаво, що Меріт, де проживає майже 7 тисяч людей, потерпав улітку 2021 року від аномальної спеки та масштабних лісових пожеж.

Стихійні лиха у світі: останні новини

  • На півдні Ірану трапились 2 потужні землетруси з магнітудою 6,3 і 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Унаслідок лиха загинули та постраждали люди.
  • На Нью-Йорк обрушилися вітри і град. Стихія пошкодила будинки та повалила дерева. повідомлень про травми серед людей не було.
  • Південь Індії накрили проливні дощі. Загинули щонайменше 14 людей. Водночас кілька районів штату перебувають у стані підвищеної готовності до інтенсивних опадів.