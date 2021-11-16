Через зсуви в горах застрягли понад 300 осіб, зокрема 50 дітей. Вони опинилися в пастці на автомобільній трасі в гірській місцевості поблизу містечка Агасіс.

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Також проливні дощі викликали зсуви в провінції під назвою Британська Колумбія.

Людей рятують гелікоптерами

У Канаді триває рятувальна операція із залученням гелікоптерів Збройних сил. За попередньою інформацією, на ділянці автотраси можуть бути до 100 машин.

Зауважте! Зсуви перекрили рух на одній із ділянок автотраси в районі міста Агассіс, яке розташоване в 97 кілометрах на схід від Ванкувера. Рятувальникам вдалося вивезти 14 осіб. Кілька з них доставили в лікарню. Про жертв інформації немає.

У Британській Колумбії вже випало 230 міліметрів опадів у вигляді дощу. Це становить майже місячну норму. За даними синоптиків, може випасти ще до 300 міліметрів опадів.

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Евакуація цілого міста

У зв'язку з цим у регіоні фіксують масові підтоплення. Деякі мешканці покинули свої будинки. Наприклад, влада міста Меріт зобов'язала всіх містян негайно евакуюватися.

Рівень води у річці Меріта піднявся на високий рівень. Вода затопила 2 мости й відрізала доступ до 3 моста.

Вода на невизначений термін вивела з ладу місцеву водоочисну станцію. Є ризик витоку стічних вод та нараження людей на особисту небезпеку,

– наголосили у мерії міста Меріт.

Цікаво, що Меріт, де проживає майже 7 тисяч людей, потерпав улітку 2021 року від аномальної спеки та масштабних лісових пожеж.

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