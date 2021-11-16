Из-за оползней в горах застряли более 300 человек, в том числе 50 детей. Они оказались в ловушке на автомобильной трассе в горной местности вблизи городка Агасис.
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Также проливные дожди вызвали оползни в провинции Британская Колумбия.
Людей спасают вертолетами
В Канаде продолжается спасательная операция с привлечением вертолетов Вооруженных сил. По предварительной информации, на участке автотрассы могут находиться до 100 машин.
В Британской Колумбии выпало уже 230 миллиметров осадков в виде дождя. Это составляет почти месячную норму. По данным синоптиков, может выпасть еще до 300 миллиметров осадков.
Последствия массовых ливней в Канаде / Фото CBC
Эвакуация целого города
В этой связи в регионе фиксируют массовые подтопления. Некоторые жители покинули свои дома. Например, власти города Мерит обязали всех горожан немедленно эвакуироваться.
Уровень воды в реке Мерита поднялся на высокий уровень. Вода затопила 2 моста и отрезала доступ к 3 мостам.
Вода на неопределенный срок вывела из строя местную водоочистную станцию. Существует риск утечки сточных вод, а это подвергнет людей личной опасности,
– отметили в мэрии города Мерит.
Интересно, что Мерит, где проживает почти 7 тысяч человек, страдал летом 2021 от аномальной жары и масштабных лесных пожаров.
Стихийные бедствия в мире: последние новости
- На юге Ирана произошло 2 мощных землетрясения с магнитудой 6,3 и 6,4 балла по шкале Рихтера. В результате бедствия погибли и пострадали люди.
- В Нью-Йорк обрушились ветры и град. Стихия повредила дома и повалила деревья. Сообщений о травмах среди людей не было.
- Юг Индии накрыли проливные дожди. Погибли, по меньшей мере, 14 человек. В то же время, несколько районов штата находятся в состоянии повышенной готовности к интенсивным осадкам.