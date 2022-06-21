В Канаде подготовили законопроект о конфискации подсанкционных активов России

В Канаде также планируют конфисковать российские активы, на которые наложены санкции. Для этого в стране уже подготовили соответствующий законопроект.

Об этом сообщила на брифинге заместитель премьер-министра, министерка финансов Канады Христя Фриланд. Она отметила, что вскоре парламент Канады примет соответствующий закон, передает 24 канал.

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Связанные с Россией активы будут замораживать

Что касается санкций против России, то я надеюсь, что в ближайшие дни мой законопроект будет принят. Он впервые в истории Канады содержит нормы, которые позволят нам конфисковать, а также замораживать подсанкционные активы.

– отметила Фриланд.

Министерша отметила, что соответствующую идею обдумывала совместно с США. Также в процесс приобщались другие международные партнеры. Она убеждена, что очень важно заниматься расширением юридических полномочий. А все потому, что вскоре будут необходимы деньги, которые позволят заниматься восстановлением Украины.

"И я не могу назвать более уместного источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы", – подчеркнула Фриланд.

Необходимы "реально эффективные" санкции против России

В Оттаве встретились министерки финансов США и Канады. Джанет Йеллен и Христя Фриланд обсудили дальнейшее давление на Россию. Как отметила министерша из США, важно совместно работать над "реально эффективными санкциями".

Она также добавила, что важно достичь взаимодействия США и Канады для увеличения производства энергоносителей. Именно они сейчас необходимы как Европе, так и другим странам. И именно этот шаг позволит обеспечить энергетическую независимость от страны-агрессорки.

Кроме того, в США заинтересованы в укреплении устойчивости цепочек снабжения. Это позволит сократить расходы в бюджете и инфляцию. Напомним, что с начала войны России против Украины экономически страдает не только наше государство, но и весь мир.

В Германии начали конфисковывать недвижимость россиян

Санкции против России продолжают действовать. Так, в Мюнхене суд принял решение, в котором говорится о конфискации недвижимого имущества депутата российской Госдумы . Имени народного избранника не называют. Известно, что он лишился трех квартир, а также одного банковского счета.

Заметим, что на этот счет депутату ежемесячно поступало по 3 500 евро. Сам же россиянин в очередной раз доказал, что, несмотря на всю "скрепность", инвестируют граждане страны-агрессорки именно в "загнивающий" Запад.

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