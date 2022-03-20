В Канаде зарегистрировали 9 тысяч заявок от потенциальных беженцев из Украины

Около 9 тысяч украинских беженцев намерены эвакуироваться в Канаду. Именно столько человек зарегистрировались на специальном сайте.

Соответствующая программа помощи позволяет украинским просителям убежища находиться в Канаде до трех лет.

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Как сказал премьер Канады Джастин Трюдо, канадское правительство делает все возможное, чтобы украинцы и их семьи могли приехать как можно скорее и безопасно.

С момента запуска (специальной программы помощи беженцам – 24 канал) на соответствующий веб-сайт зашли более 54 тысяч пользователей, зарегистрировано 9 тысяч заявок,

– рассказали в пресс-службе Трюдо.

Что известно о программе

Программа предусматривает, что украинские беженцы и их ближайшие родственники любой национальности могут находиться в Канаде как временные жители до трех лет. Для этого нужно подать онлайн заявку на получение канадской гостевой визы и предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и фотографию).

Чтобы получить возможность работать в Канаде, украинцам рекомендуется сразу же подавать заявление на получение открытого разрешения на работу сроком на 3 года одновременно с подачей заявления на получение визы.

Ученики начальной и старшей школы могут зарегистрироваться и начать посещать школу, как только они прибудут в Канаду. Кроме того, любой желающий учиться в высшем учебном заведении может подать заявление на получение разрешения на обучение после пребывания в Канаде.

В Канаде с 17 марта начала действовать упрощенная программа временного пребывания в стране для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабного вторжения России. Посредством программы под названием CUAET украинцы смогут не просто находиться в Канаде до 3 лет, но и получить официальную работу.

В общей сложности Оттава выделила 91,2 млн долларов США на иммиграционную помощь беженцам из Украины.

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