“Хрульф” хотел защитить невинных людей. Об этом рассказал его побратим и близкий друг Хорс.

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Канадец с позывным "Хрульф" погиб на фронте

Во время штурма на Сумщине погиб командир "Нормандской бригады" – канадец с позывным "Хрульф". В Украине военный хотел создать подразделение вроде французского легиона и поощрял иностранных военных воевать за нашу страну.

Военный был уроженцем канадской провинции Квебек. Впервые защитник Украины приехал в Украину еще в 2017 году. Мужчина стремился понять, что происходит на Донбассе. Спецназовец, служил во Французском иностранном легионе, ветеран вооруженных сил Канады. Впоследствии "Хрульф" принимает решение воевать за Украину. Его побратим и близкий друг "Хорс" говорит, он хотел защитить невинных людей.

Он имел большую любовь и страсть к Украине, к людям и культуре, и его мотивация была бороться против захватчиков, которые убивают невинных людей, просто он бывший солдат, спецназовец, он знал, что может помочь, он организовал "норманнскую бригаду" как боевое подразделение в начале 2022 года, они воевали в самых сложных участках на северо-востоке вблизи Новозлатополя. Многие из этих операций были засекречены",

– рассказал "Хорс", командир "Норманнской бригады".

Подразделение "Хрульфа" участвовало в боях в Запорожье, впоследствии присоединился к отдельному штурмовому батальону Украинской добровольческой армии "АРЕЙ". Заместитель командира говорит, "Хрульф" собирал вокруг себя опытных иностранных военных.

10 часов командовал боем с тяжелым ранением

Подразделение "Хрульфа" привлекалось к штурмовым действиям. Последний его бой был на Сумщине – в районе Великописаревки.

"Там были такие ожесточенные бои, контактные бои. В одной из таких операций, таком контактном бою, погиб Руф. Он получил такое тяжелое ранение в голову. И даже была информация операции передана его ребятами, что командир 200. Потом начали крыть КАБами, все ребята переместились в подвальное помещение. Через полчаса, когда бомбардировка закончилась, дверь открывается и стоит на ногах. Даже после такого ранения он встал на ноги и потом даже участвовал в координировании действий своей группы", – вспоминает побратим погибшего защитника.

Однако это ранение оказалось смертельным. Боевой медик "Мобиус" отмечает, что, вероятнее всего, в "Хрульфа" попал российский снайпер.

"Мы думали он погиб, но почти сразу он начал вставать после выстрела. И продолжал сражаться даже с таким тяжелым ранением и оставался в сознании следующие 10 – 12 часов, продолжая отдавать команды. Сначала он поднялся, он должен был, он сумел добраться до меня и я оказывал ему медицинскую помощь, насколько мог, учитывая ситуацию. Но с медицинской точки зрения мало что можно сделать на месте после такого типа травмы", – рассказывает "Мобиус". Из-за сильных обстрелов российских захватчиков сразу провести эвакуацию "Хрульфа" было невозможно.

В Канаде в честь погибшего "Хрульфа" – 83-е подразделение Королевского канадского легиона устроило церемонию возложения мака. Это традиция, когда друзья и ветераны один за другим вкладывают свои маки в венок, как символ памяти и уважения.

Отдали жизнь за Украину