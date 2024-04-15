"Хрульф" хотів захистити невинних людей. Про це розповів його побратим та близький друг Хорс.

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Канадієць на позивний "Хрульф" загинув на фронті

Під час штурму на Сумщині загинув командир "Нормандської бригади" – канадієць на позивний "Хрульф". В Україні військовий хотів створити підрозділ на кшталт французького легіону та заохочував іноземних військових воювати за нашу країну.

Військовий був уродженцем канадської провінції Квебек. Вперше захисник України приїхав в Україну ще в 2017 році. Чоловік прагнув зрозуміти, що відбувається на Донбасі. Спецназівець, служив у Французькому іноземному легіоні, ветеран збройних сил Канади. Згодом "Хрульф" ухвалює рішення воювати за Україну. Його побратим та близький друг "Хорс" каже, він хотів захистити невинних людей.

Він мав велику любов і пристрасть до України, до людей і культури, і його мотивація була боротися проти загарбників, які вбивають невинних людей, просто він колишній солдат, спецназівець, він знав, що може допомогти, він організував "норманську бригаду" як бойовий підрозділ на початку 2022 року, вони воювали у найскладніших ділянках на північному сході поблизу Новозлатополя. Багато з цих операцій були засекречені",

– розповів "Хорс", командир "Норманської бригади".

Підрозділ "Хрульфа" брав участь у боях на Запоріжжі, згодом приєднався до окремого штурмового батальйону Української добровольчої армії "АРЕЙ". Заступник командира каже, "Хрульф" збирав навколо себе досвідчених іноземних військових.

10 годин командував боєм із тяжким пораненням

Підрозділ "Хрульфа" залучався до штурмових дій. Останній його бій був на Сумщині – в районі Великописарівки.

"Там були такі запеклі бої, контактні бої. В одній з таких операцій, такому контактному бою, загинув Руф. Він отримав таке важке поранення в голову. І навіть була інформація операції передана його хлопцями, що командир 200. Потім почали крити КАБами, всі хлопці перемістилися в підвальне приміщення. Через пів години, коли бомбардування закінчилось, двері відчиняються і стоїть на ногах. Навіть після такого поранення він встав на ноги і потім навіть тримав участь у координуванні дій своєї групи", – пригадує побратим загиблого захисника.

Однак це поранення виявилося смертельним. Бойовий медик "Мобіус" зазначає, що, найімовірніше, у "Хрульфа" поліцив російський снайпер.

"Ми думали він загинув, але майже відразу він почав вставати після пострілу. І продовжував битися навіть із таким важким пораненням і залишався у свідомості наступні 10 – 12 годин, продовжуючи віддавати команди. Спочатку він піднявся, він мусив, він зумів дістатися до мене і я надавав йому медичну допомогу, наскільки міг, враховуючи ситуацію. Але з медичної точки зору мало що можна зробити на місці після такого типу травми", – розповідає "Мобіус". Через сильні обстріли російських загарбників одразу провести евакуацію "Хрульфа" було неможливо.

У Канаді на честь загиблого "Хрульфа" – 83-й підрозділ Королівського канадського легіону влаштував церемонію покладання маку. Це традиція, коли друзі та ветерани один за одним вкладають свої маки у вінок, як символ пам'яті та поваги.

Віддали життя за Україну