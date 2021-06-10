Канал "НАШ" оштрафовали за распространение российской пропаганды

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "НАШ 365" за нарушение требований украинского законодательства. В эфире канала экс-нардеп Евгений Балицкий распространял утверждения российской пропаганды.

Нацсовет провел внеплановую невыездную проверку. Мониторили эфир за 4 февраля 2021 года. В одной из передач выступил экс-нардеп Евгений Балицкий.

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В прямом эфире искажали исторические события

Политик в прямом эфире рассказывал о якобы "внешнем управлении в Украине". Также, определили в Нацсовете, Балицкий пытался исказить исторические события. В частности, он говорил о причастности украинцев к трагедии в Бабьем Яру и "так называемом Голодоморе". Еще Балицкий отличился тем, что отрицал значение Революции Достоинства.

Ведущие на высказывания политика не реагировали

В регуляторе отметили, что ведущие на то, что говорит их гость, не отреагировали. Более того, передачу повторили еще на следующий день.

В Нацсовете отметили, что ООО "НАШ 365" нарушило законы "О телевидении и радиовещании" и "Об информации". Заказчику объявили предупреждение и оштрафовали на более чем 114 тысяч гривен.

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Также Нацсовет применил санкцию в отношении "НАШ" за разжигание вражды в высказываниях Вадима Рабиновича, что прозвучали в эфире 3 февраля 2021 года. Внеплановые проверки назначили и из-за выступления Елены Лукаш и Андрея Пальчевского.