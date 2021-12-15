Канал "Рада" открестился от ролика с политтехнологом Петровым в парламенте

На обновленном канале "Рада" заявили, что не имеют отношения к видео, которое распространяют в сети. Речь идет о ролике, в котором анонсировали обновление канала.

В так называемом "промовидео" с новыми ведущими вспоминают об "истерике" в контролируемых оппозицией СМИ. Опровержение информации обнародовали 15 декабря.

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Рада заявила, что ролик не их

Телеканал "Рада" не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяют в соцсетях и анонимных телеграм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание,

– говорится в сообщении.

В официальной позиции канал рассказал, что их сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик.

"Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала", – говорится в сообщении.

"Парламентский телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция", – рассказали в сообщении.

На канале подытожили, что они работают благодаря и в интересах граждан Украины.

Кратко об обновлении канала "Рада"

15 декабря обновленный канал "Рада" вышел в эфир. Теперь он из парламентского вещателя превратился в информационный.

На нем начал работать Алексей Семенов. Он как генеральный продюсер запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой". Это вызвало обсуждение в Раде во время пленарного заседания 15 декабря.

Кроме того, на обновленном канале будет работать скандальный политтехнолог Владимир Петров, который был фигурантом секс-скандала. Также там будут работать бывшие ведущие пророссийских каналов "112 Украина", ZIK и других.

Как будет работать обновленный канал "РАДА" – смотрите видео

Полный текст публикации телеканала "Рада"

Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяют в соцсетях и анонимных телеграм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание.

Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала.

"Парламентский телеканал "РАДА" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил.

Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины.