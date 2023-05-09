Хиты от Marvel и Disney: каналы Cine+ предлагают альтернативу зарубежному ТВ в Украине

В последние месяцы с украинского телевизионного рынка ушло немало иностранных каналов. Компания Volia продолжает развивать собственные телересурсы Cine+.

Эти каналы начали свою речь в августе 2014 года, информирует 24 Канал. Как отмечают в компании, с тех пор Cine+ пользуются большой популярностью среди зрителей.

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В настоящее время каналы транслируют более 500 топовых фильмов и мультфильмов и более 250 мировых кинопремьер ежегодно.

Мы очень гордимся, что сегодня наши каналы так популярны среди зрителей. Особенно это важно на фоне запрета вещания большого количества зарубежных телеканалов в Украине. Еще с 2014 года мы приняли судьбоносное решение по вещанию исключительно на государственном языке, ведь мы считаем, что русскоязычному контенту не место на украинском телевидении,

– отметила Анастасия Рыженко, руководитель департамента медиаконтента Volia.

По словам Рыженко, за эти 9 лет Volia потратила только на украинский дубляж более 10 миллионов гривен

С дубляжом фильмов компании Volia помогли партнеры

В этом вопросе компании помогли партнеры: студия Film.ua, создающая украинские фильмы, и компания "Так треба продакшн", профессионально озвучивающая и дублирующая зарубежные.

"Уже много лет мы сотрудничаем с компанией Volia по дубляжу зарубежного контента и дистрибуции украинских фильмов. За это время совместными усилиями было адаптировано на украинском языке более 1 500 зарубежных фильмов и сериалов. Мы очень гордимся этим сотрудничеством, которое, безусловно, идет на пользу и телевидению", – рассказала Галина Железняк, режиссер студии "Так треба продакшн".

Альтернатива зарубежным телеканалам от компании Volia: смотрите видео

Телевизионные премьеры мировых и украинских хитов – изюминка телеканалов Cine+

Одной из изюминок каналов в компании называют телевизионные премьеры мировых и украинских кинохитов. Volia представляет их гораздо раньше, чем это происходит на других источниках.

К примеру, в ближайшее время на наших каналах состоятся телевизионные премьеры хитов от студии Marvel – "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия" и "Тор 3: Любовь и Гром", а также диснеевских мультфильмов, таких как "Я – панда", "Базз" Лайтьер" и многие другие,

– рассказала Анастасия Риженко, руководитель департамента медиаконтента Volia.

Она подчеркнула, что благодаря многолетнему партнерству с Disney и другими компаниями ленты попадают в Volia почти сразу после завершения кинотеатрального проката, что для украинского рынка платного телевидения просто невероятный показатель.

4 канала Сine+, способные удовлетворить потребности всей семьи

В настоящее время компания Volia предлагает зрителям 4 канала Cine+, которые способны удовлетворить потребности самых требовательных зрителей:

Cine+ для всей семьи с современными комедиями и мелодрамами;

Cine+ hit – канал с мировыми новинками;

Cine+ legend, которая радует классикой мирового кино;

а также Cine+ Kids, транслирующий топовые мультфильмы для самых маленьких зрителей.

Эти каналы представлены в большинстве тарифов ТВ Volia, а также в пакетах других провайдеров. Итак, ищите каналы Cine+ у своего провайдера или подключайте пакет телевидения от Volia.