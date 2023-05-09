Ці канали розпочали своє мовлення у серпні 2014 року, інформує 24 Канал. Відтоді, як зазначають у компанії, Cine+ користуються значною популярністю серед глядачів.

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Зараз канали транслюють понад 500 топових фільмів та мультфільмів та понад 250 світових кінопрем'єр щороку.

Ми дуже пишаємось, що сьогодні наші канали є такими популярними серед глядачів. Особливо це важливо на тлі заборони мовлення великої кількості зарубіжних телеканалів в Україні. Ще з 2014 року ми ухвалили доленосне рішення щодо мовлення виключно державною мовою, адже ми вважаємо, що російськомовному контенту не місце на українському телебаченні,

– наголосила Анастасія Риженко, керівник департаменту медіаконтенту Volia.

За словами Риженко, за ці 9 років Volia витратила лише на український дубляж понад 10 мільйонів гривень

З дубляжем фільмів компанії Volia допомогли партнери

У цьому питанні компанії допомогли партнери: студія Film.ua, що створює українські фільми, та компанія "Так треба продакшн", що професійно озвучує та дублює зарубіжні.

"Вже багато років ми співпрацюємо із компанією Volia щодо дубляжу зарубіжного контенту та дистрибуції українських фільмів. За цей час спільними зусиллями було адаптовано українською мовою понад 1 500 зарубіжних фільмів та серіалів. Ми дуже пишаємось цією співпрацею, яка, безумовно, йде на користь українському кіно та телебаченню", – розповіла Галина Железняк, режисер студії "Так Треба Продакшн".

Альтернатива закордонним телеканалам від компанії Volia: дивіться відео

Телевізійні прем'єри світових та українських хітів – родзинка телеканалів Cine+

Однією з родзинок каналів у компанії називають телевізійні прем'єри світових та українських кінохітів. Volia презентує їх набагато раніше, аніж це відбувається на інших джерелах.

Наприклад, найближчим часом на наших каналах відбудуться телевізійні прем'єри хітів від студії Marvel – "Доктор Стрендж: у мультивсесвіті божевілля" та "Тор 3: Любов і Грім", а також диснеївських мультфільмів, таких як "Я – панда", "Базз Лайт'єр" та багато інших,

– розповіла Анастасія Риженко, керівник департаменту медіаконтенту Volia.

Вона наголосила, що завдяки багаторічному партнерству із Disney та іншими компаніями стрічки потрапляють до Volia майже одразу після завершення кінотеатрального прокату, що для українського ринку платного телебачення є просто неймовірним показником.

4 канали Сine+, що здатні задовольнити потреби усієї родини

Нині компанія Volia пропонує глядачам 4 канали Cine+, які здатні задовільнити потреби найвибагливіших глядачів:

Cine+ для всієї родини із сучасними комедіями та мелодрамами;

Cine+ hit – канал зі світовими новинками;

Cine+ legend, що порадує класикою світового кіно;

а також Cine+ Kids, який транслює топові мультфільми для найменших глядачів.

Ці канали представлені в більшості тарифів ТБ від Volia, а також в пакетах інших провайдерів. Тож шукайте канали Cine+ у свого провайдера або підключайте пакет телебачення від Volia.