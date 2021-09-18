Канатаходец прошелся по тросу от Эйфелевой башни на высоте 70 метров: впечатляющие фото и видео

В Париже канатоходец Натан Полин прошел по тросу между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо. Уникальное зрелище состоялось 18 сентября.

Француз в течение 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте. Всего он преодолел расстояние в 670 метров.

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Канатоходец прошелся по тросу между Эйфелевой башней и театром Шайо

Натан Полин устроил спортивно-художественный перформанс посвященный открытию Культурной олимпиады и празднованию Дней европейского наследия, которые состоятся с 18 по 19 сентября.

Трос, длиной в 670 метров, натянули между Эйфелевой башней и театром Шайо в Париже. Ширина составляла 3 сантиметра. Канатоходцу перед началом движения одели все необходимое оборудование, включая страхование.



Выступление канатоходца Натана Полина / Фото Getty Images

По правилам безопасности, Полину нельзя было двигаться по канату боком. К тому же свой проход он дополнил акробатическими трюками.

Сотни парижан и гостей города наблюдали за уникальным выступлением канатоходца и аплодировали ему. Сам он признался, что пройти 600 метров на такой высоте, концентрируясь на всем вокруг, было очень нелегко.

Я рад, что сделал это. Прежде всего важно поделиться этим со всеми,

– рассказал спортсмен после окончания.

Полин еще раз повторит свое уникальное прохождение от Эйфелевой башни до Национального театра Шайо. Следующее выступление состоится 19 сентября. По словам организаторов мероприятия, Это наиболее протяженный транспортный переход в городских условиях.

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